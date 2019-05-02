انت الان تتابع هل توقف مشروع مدينة المنصورة الجديدة؟ الحكومة تجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عاصم الجزار وزير الإسكان

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد حول إيقاف وزارة الإسكان العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة، موضحا أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن العمل بالمشروع يسير بشكل طبيعي وفقاً للمستهدف وللجداول الزمنية المحددة، زأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، وتستهدف إثارة البلبلة والنيل من جهود الدولة المبذولة في مجال الإسكان وتوفير وحدات سكنية لمواطنيها بمختلف فئاتهم.

ونوهت الوزارة بأن هذا المشروع يمثل واجهة ومركزا حضاريا لمنطقة الدلتا بأكملها، إذ تتمتع بموقع متميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط وبمساحة تبلغ نحو 5 آلاف و100 فدان، لتستوعب نصف مليون مواطن.اقرأ أيضا| الإسكان: نستهدف إنهاء 19 ألف وحدة و900 فيلا بالمنصورةوأضافت أنه تم الإعلان عن الطرح الأول للوحدات السكنية

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