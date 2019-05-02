هل توقف مشروع مدينة المنصورة الجديدة؟ الحكومة تجيب

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عاصم الجزار وزير الإسكان
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد حول إيقاف وزارة الإسكان العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة، موضحا أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن العمل بالمشروع يسير بشكل طبيعي وفقاً للمستهدف وللجداول الزمنية المحددة، زأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، وتستهدف إثارة البلبلة والنيل من جهود الدولة المبذولة في مجال الإسكان وتوفير وحدات سكنية لمواطنيها بمختلف فئاتهم.
ونوهت الوزارة بأن هذا المشروع يمثل واجهة ومركزا حضاريا لمنطقة الدلتا بأكملها، إذ تتمتع بموقع متميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط وبمساحة تبلغ نحو 5 آلاف و100 فدان، لتستوعب نصف مليون مواطن.اقرأ أيضا| الإسكان: نستهدف إنهاء 19 ألف وحدة و900 فيلا بالمنصورةوأضافت أنه تم الإعلان عن الطرح الأول للوحدات السكنية
ونوهت الوزارة بأن هذا المشروع يمثل واجهة ومركزا حضاريا لمنطقة الدلتا بأكملها، إذ تتمتع بموقع متميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط وبمساحة تبلغ نحو 5 آلاف و100 فدان، لتستوعب نصف مليون مواطن.
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وأضافت أنه تم الإعلان عن الطرح الأول للوحدات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة، إذ أنه يتضمن 1512 وحدة سكنية بمشروعي (جنة) للإسكان الفاخر، و(سكن مصر) للإسكان المتوسط بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2.
وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على (5777 أو 5999 أو 1188) من أي تليفون محمول.
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