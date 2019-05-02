شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم قافلة «شاملة» إلى حلايب وشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة القاهرة، الخميس، قافلة شاملة طبية وبيطرية وتربية فنية، واجتماعية، إلى مدينتي حلايب وشلاتين، وتستمر القافلة لمدة ٣ أيام.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، إن القافلة تأتي في إطار الدور المجتمعي والتكاملي لجامعة القاهرة لتنظيم القوافل الطبية لمختلف المحافظات والمدن والقرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف الخشت أن القافلة لمدينتي حلايب وشلاتين ضم 30 عضو هيئة التدريس في التخصصات الطبية المختلفة، التي تمكنها من إجراء مهامها على أكمل وجه، بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية وغذائية.