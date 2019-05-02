شكرا لقرائتكم خبر عن «بالفن نقدر نغير» تجوب مدارس المحافظات لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارًا للمبادرات التوعوية، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مبادرة تحت عنوان «بالفن نقدر نغير» لتوعية طلاب المدارس بالمحافظات المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات، باستخدام أساليب فنية وثقافية تتماشى مع المراحل العمرية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة في 2000 مدرسة على مدار الشهر الماضى من إجمالي عدد المدارس المستهدفة من المبادرة وهى 4 آلاف مدرسة، حيث يتم رفع الوعي بمخاطر الإدمان بين طلاب مدارس المرحلة الإعدادية والثانوية بمختلف المحافظات.

كما تضمنت المبادرة تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات باستخدام أساليب فنية وإبداعية من خلال التواصل المباشر مع الطلاب والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للمدمن.