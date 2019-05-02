شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء سفاجا يستقبل أول سفينة للخدمات البترولية ذات المهام الخاصة بطول 143.4 متر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء سفاجا اليوم الخميس، السفينة SAPURA 1200 وهي أول سفينة Special Purpose Ship (سفينة خدمات بترولية ذات مهام خاصة ) وهي بطول 143.4 متر، وعرض 35 متر وغاطس 4 متر، قادمة من الإمارات لشحن 500 طن معدات ومواسير بترولية تابعة لشركة جابكو وتقوم شركة مكة للشحن والتفريغ بأعمال الشحن .

تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات التجهيز الفني والإجرائي والتنسيق بين هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة Sabura الماليزية، على أن يكون ميناء سفاجا هو الميناء الرئيسي لاستقبال كل طرازات السفن الخاصة بمشروع الشركة في مصر من خلال شركة بان مارين للخدمات، لزوم تركيب ستة خطوط أنابيب جديدة تحت سطح البحر بخليج السويس لصالح شركة نفط خليج السويس Gupco، هو مشروع مشترك بين شركة BP PIC والشركة المصرية العامة للبترول وشركة البترول الوطنية المصرية.

ووجه اللواء بحري أيمن صالح رئيس الهيئة على تحديد مسار الطرود من البوابات المخصصة لدخول المهيئات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي ومجلس مدينة سفاجا وإدارة المرور بالمدينة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفتح مسارات معينة لدخول وخروج الطرود.