شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يتفقد توريد القمح في صوامع ميت غمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الخميس، صوامع القمح بميت غمر، للوقوف على مدى انتظامها في استقبال الأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة.

وتابع المحافظ آليات توريد القمح للصومعة وشدد على ضرورة تيسير إجراءات استلام القمح من المزارعين وأن يتم سداد المستحقات المالية لهم دون تأخير.

وناشد «شاروبيم» المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون بنطاق المحافظة للحفاظ على المحصول من الهدر والتلف، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.