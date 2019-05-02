شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مبادرة الرئيس لـ«قوائم الانتظار» أجرت 145 ألفًا و307 عمليات جراحية عاجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء من 145 ألف و307 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكمات قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة بالتخصصات التسعة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو الماضي وحتى نهاية أبريل 2019.

وأشار بيان الوزارة، إنه طبقًا لتوجيهات الوزيرة بالانتهاء من كافة العمليات المؤجلة قبل بداية شهر رمضان المبارك، فقد ارتفع متوسط إجراء العمليات اليومي لأكثر من 1000 عملية يوميًا، وذلك لمنع تراكم قوائم جديدة، وخاصةً في تخصصات «القلب المفتوح، والقساطر القلبية، والرمد».

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وأوضح البيان أن عدد العمليات التي تم إجراؤها من ضمنها 71 ألف و466 عملية قسطرة قلب، و13 ألف و18 جراحة قلب مفتوح، و39 ألف و881 جراحة رمد، و5464 جراحة مخ وأعصاب، و6788 جراحة عظام، و7422 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 957 زراعة قوقعة، و139 زراعة كلى، و172 زراعة كبد، مشيراً إلى أنه تم تحويل 2199 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأي تدخلات جراحية مؤكداً أنه يتم متابعتهم بإستمرار واتخاذ اللازم فوراً حيال حدوث أي تطورات صحية لهم.

وأكد البيان أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 96235 عملية جراحية، من أصل عدد العمليات التي تم إجراءها بالمجان، مؤكدا ان المرض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحا ان الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

وذكر البيان أن وزيرة الصحة كانت قد وجهت بزيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفيات وزارة الصحة العاملة بالمنظومة بما يعمل على إنهاء عدد أكبر من العمليات الجراحية قبل بداية شهر رمضان الكريم، فضلاً عن إعادة توزيع الحالات في المحافظات التي بها تكدس على محافظات أقرب لها وبها الخدمة الطبية لسرعة إجراء الجراحة للمرضى، على أن يتم نقل المرضى بين المحافظات من خلال وسائل نقل مريحة ومجانية.