وزيرة التضامن تفتتح ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية بالتعاون مع جمعية هندية بأسيوط

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وراهول كولشيرشت سفير الهند في مصر اليوم الخميس، ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة أبناء الصعيد بالتعاون مع الجمعية الهندية ( BMVSS ) وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع والتابعة للوزارة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الخدمات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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وقالت غادة والي، إن تطوير ورش الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وتوفير فريق من العاملين والفنيين لتلك الورش يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرة إلى أن الورشة بأسيوط ستنتج من 500 إلى 525 طرف صناعي بمستوى تقني متطور من خلال معسكراً لمدة 42 يوماً لتدريب فنيين على إنتاج 500 طرف صناعي لخدمة أبناء الصعيد، بالتعاون مع الجمعية الهندية وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب بأسيوط.

يشار إلى أن الجمعية الهندية (BMVSS) هي منظمة أهلية هندية تعمل على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تزويدهم بالأطراف الصناعية وتعد أكبر منظمة في العالم تخدم أكثر من 1.75 مليون شخص.

وستتعاون مع جمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع بأسيوط لتدشين الورشة وإمدادها بالمعدات والمواد اللازمة للإنتاج.

وزيرة التضامن تفتتح ورش لإنتاج الأطراف الصناعية بأسيوط

وزيرة التضامن تفتتح ورش لإنتاج الأطراف الصناعية بأسيوط

وزيرة التضامن تفتتح ورش لإنتاج الأطراف الصناعية بأسيوط