شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يبحث إنشاء منطقة خدمات لوجستية لتوفير فرص عمل للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، إنشاء أول منطقة خدمات لوجيستية متكاملة بالقليوبية لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين، خلال لفاءه مع وفد من رجال الأعمال، حيث تم استعراض أكثر من مقترح لبعض الأراضي ذات الملكية الخاصة بالمحافظة والتي تصلح لإقامة مشروعات تجارية وإدارية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن الهدف من إقامة المناطق التجارية دفع عجلة الإقتصاد القومي بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية، مما سيكون له أكبر الأثر في الحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها نتيجة تنمية وزيادة أساليب وطرق المنافسة المشروعة من خلال تجميع أكبر قدر ممكن من السلع والمنتجات تحت سقف واحد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب في العمل.

وأوضح أنه وجه الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالعمل على إنهاء كافة الإجراءات وتذليل العقبات لإقامة مثل هذه المشروعات العملاقة لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الجاد وخلق منافسة حقيقية وتحسين حركة ومستوى التجارة داخل المحافظة .