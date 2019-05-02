شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «زراعة البحيرة»: نستهدف زراعة 42 ألف فدان قطن العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، إن الوزارة تستهدف زراعة 41 ألفًا و785 فدان قطن هذا العام موزعة على مراكز المحافظة من نوعى الإكثار والتجارى.

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وأوضح «الزواوى» أن البذور والتقاوى جميعها موجود في الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة المختلفة، مشيرًا إلى وضع المديرية لخطة محددة لزراعة القطن تتلاشى أي مشكلات حدثت في الأعوام الماضية.

وأضاف أن المديرية تقيم ندوات إرشادية للفلاحين بالقرى والمراكز والحقول الإرشادية بمشاركة إدارتى الإرشاد الزراعى والمكافحة الحقلية، لتوعية المزارعين وشرح امتيازات التقاوى الجديدة، ومراحل زراعتها، وإيجابيات وسلبيات هذه التقاوى وطرق الزراعة، يالإضافة لوجود لجان بصفة مستمرة للمرور على الزراعات ومتابعة مراحل الزراعة ونوعية البذور والأصناف ورصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فورى.

من جهته، أوضح المهندس ناجى السيد حسن، مدير عام الزراعة بالبحيرة، أنه من المستهدف زراعة 100 فدان بمركز بكوم حمادة، و2000 فدان بمركز الدلنجات، و250 فدانا بمركز ايتاى البارود، و500 فدان بمراكز شبراخيت، و500 فدان بالرحمانية، و1500 فدان بمركز أبوالمطامير، و3500 فدان بمركز كفر الدوار، و1300 فدان بمركز ادكو، و200 فدان بمركز جناكليس، و50 فدانا بمركز رشيد سيتم زراعة تلك المراكز بالصنف جيزة 86، بالإضافة إلى زراعة 4000 فدان بمركز المحمودية، و3500 فدان بمركز دمنهور، و750 فدانا بمركز حوش عيسى، و13000 فدان بمركز أبوحمص من الصنف إكثار 86، مضيفا أن جملة المساحة المستهدف زراعتها بالقطن لجمعيات الائتمان تبلغ 31150 فدانا، وجمعيات الإصلاح 5085 فدانا، وجمعيات الاستصلاح 5550 فدانا، بمساحة إجمالية مستهدف زراعتها هذا العام تبلغ 41785 فدنا.