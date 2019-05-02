شكرا لقرائتكم خبر عن عمال «أسمنت حلوان» بالمنيا يفضون اعتصامهم استجابة للسيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابة لخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال بعدم الإضراب واللجوء للعمل الجاد، فض 150 عاملًا بمصنع أسمنت حلوان فرع المنيا، الخميس، اعتصامهم، الذي بدأ منذ أسبوعين، احتجاجًا على «عدم تحسين أوضاعهم وحل مشاكلهم المالية، عقب قيام الشركة الأم بمصانع حلوان ببيع مصنع المنيا لإحدى الشركات، الأمر الذي ترتب على تأخر صرف مستحقاتهم المالية بمنع صرف الوجبات الغذائية اليومية المقررة والعلاوة الدورية بحجه ترشيد الإنفاق»، على حد قولهم.

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واستغاث العمال بالرئيس السيسي من خلال رفع لافتات تأييد واستغاثة، وتكليف لجن للتدخل لحل مشاكلهم والعمل على استقرارهم بالعمل في ظل تشغيل المصنع وانتظام الإنتاجية .

قال محمد كمال، محامي العمال، في تصريحات صحفية، إن «أكثر من 150 عاملا أعلنوا اعتصامهم قبل أسبوعين احتجاجا على عدم تحسين أوضاعهم وبيع المصنع لإحدى الشركات، دون الالتزام بحقوقهم ما دفع للتدخل من المسؤولين بالمصنع دون جدوى»، معلنًا «استجابة العمال لخطاب الرئيس السيسي في عيد العمال بعدم الإضراب عن العمل واللجوء إلى الإنتاجية مهما كان حجم التضرر الذي يعتبره البعض ظلم».

من جانبه، قال محمد عادل، رئيس اللجنة النقابية بالمصنع في المنيا، إنه «تم بيع المصنع بقيمة 645 مليون جنيه ليصبح اسم المصنع كليوباترا للأسمنت، وتعد تلك هي واقعة البيع الخامسة للمصنع، حيث كان العمال يحصلون على حقوقهم كاملة، إلا في المرة الأخيرة حرم العمال من حقوقهم»، على حد قولهم.