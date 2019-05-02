شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس أول أيام رمضان: «شديد الحرارة» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أحمد عبدالعال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لموجة حارة تبدأ يوم الأحد المقبل 5 مايو لتبلغ ذروتها على القاهرة وشرق وجنوب البلاد يوم الاثنين الموافق 6 مايو (أول رمضان فلكيا) تكون فيها درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 6:5 درجات، ليسود طقس حار على السواحل الشمالية ويكون شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الأحد.

وأضاف عبدالعال، في بيان له اليوم، أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 7 مايو وحتى يوم الجمعة 10 مايو ستشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يصل معدله إلى (10) درجات مئوية ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ويكون معتدل الحرارة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ويكون مائل للبرودة ليلا على كافة الانحاء.

والرياح معتدلة تنشط أحيانا على اغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء يومي الثلاثاء والأربعاء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والاحمر.

وتابع البيان أنه من المنتظر ان تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال ذروة الارتفاع على:

السواحـــل الشمالية الغربية من 35 إلى 37 درجة مئوية .

محافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 36 إلى 37 درجة مئوية .

محافظات شمــــــــــال الصــــــــعيد من 38 إلى 40 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيـــــــــــــــــد من 40 إلى 42 درجة مئوية .

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محافظات شمـــــــــــال ســــــيناء من 36 إلى 37 درجة مئوية .

محافظات جنـــــــــــــوب ســــــيناء من 36 إلى 38 درجة مئوية .

أما عن درجات الحرارة العظمى اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الفترة على:

السواحـــل الشمالية الغربية من 24 إلى 22 درجة مئوية .

محافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 26 إلى 24 درجة مئوية .

محافظات شمــــــــــال الصــــــــعيد من 29 إلى 26 درجة مئوية .

محافظات جنوب الصعيـــــــــــــــــد من 32 إلى 30 درجة مئوية .

محافظات شمـــــــــــال ســــــيناء من 25 إلى 23 درجة مئوية .

محافظات جنـــــــــــــوب ســــــيناء من 31 إلى 28 درجة مئوية.

ويمكن الإتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مــــــدار الـ24 ساعة على التليفون الآتي: 24646721 .