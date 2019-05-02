شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل«صحه القليوبية» يعلن حقيقة موت شاب بسبب حقنة «سيفاتركسيون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مستشفى شبين العام استقبلت الشاب «م. ف» جثة هامدة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ووفاته نتيجة حقنة «سيفاتركسيون»، ونفى «الطباخ» حدوث مضاعفات له داخل المستشفى والتسبب في وفاته، وذلك بشهادة مرافقه والصيدلي.

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وأوضح «الطباخ»ن أنه فور علمه بالواقعة توجه إلى المستشفى وقام بمراجعة الإجراءات التي قام بها الأطباء تجاة الحالة لاستبيان وجود تقصير من عدمه، ووجد أن الإسعاف نقلت الشاب من الصيدلية إلى المستشفى جثة هامدة، وبتوقيع الكشف عليه كان قد فارق الحياة، وتحرر محضر بالواقعة والموضوع بحوزة الشرطة والنيابة.

وأكد «الطباخ» في تصريح صحفي، أنه قام بتفقد أقسام المستشفى لمتابعة مدى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين لاسيما بقسمي الطوارئ والاستقبال، وأحال طبيبين للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية لعدم تواجدهما خلال أوقات العمل الرسمية، لافتا أنه لن يسمح بأي تقصير في حق المواطن ومن يخطأ سيحاسب بالقانون.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إشارة من المستشفى بوصول «م ف» جثه هامده ولا توجد به أي آثار خارجية، انتقل ضباط مركز شرطة شبين القناطر، وتبين أنه عقب توجه المتوفي إلى احدى الصيدليات لاخذ حقنة «سيفاتركسيون» قام الصيدلي باعطاءها له بدون عمل اختبار حساسيه له، وعقب حصوله عليها سقط على الأرض مغشيا عليه، فقام على الفور الصيدلي باستدعاء إسعاف لنقله للمستشفى وتوفي فور وصولة المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة.