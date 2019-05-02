شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تحتفل بتخرج 6 دورات تدريبية للوافدين من 36 دولة أفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت القوات المسلحة بتخريج 6 دورات تدريبية لكوادر الدارسين من 36 دولة إفريقية شقيقة، حيث أتم الدارسون دوراتهم التدريبية بالمنشآت التدريبية والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية.

وألقى اللواء أ.ح مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وتهنئتهما للدارسين الأفارقة بإتمام دراستهم وانتهاء الدورات التعليمية، مؤكدأ حرص مصر على تنسيق الجهود والعمل المشترك لزيادة أطر التعاون في مختلف المجالات مع دول القارة بالتنسيق مع «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» التابعة لوزارة الخارجية المصرية، ومواجهة الإرهاب والتطرف الذي يهدد استقرار شعوب القارة الإفريقية.

كما ألقى اللواء أ.ح ناصر عاصي رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة استعرض فيها أنشطة ومجالات التعاون في الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، حيث أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة آفاق التعاون العسكري مع دول القارة السمراء.

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وأشار إلى أن لمصر السبق والريادة في توفير الدعم الكامل لدول القارة في مختلف المجالات التي على رأسها ملف السلم والأمن ومكافحة الإرهاب الذي بدونه لن تتمكن القارة من تحقيق التنمية.

وأعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ للدورات المختلفة بدءا من استقبال الدارسين، ومروراً بالموضوعات التخصصية التي تم التدريب عليها نظرياً وعملياً وفقاً لأحدث التكتيكات والأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة .

وأعرب أقدم الدارسين عن خالص شكرهم وإمتنانهم للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لما لمسوه من رعاية واهتمام، حيث أكد أن الدارسين اكتسبوا الكثير من العلوم والخبرات الحديثة التي تؤهلهم لخدمة شعوبهم وأوطانهم.

ومن جانبه، أشاد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية بجهود القوات المسلحة ووزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة في تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية لدعم شعوب ودول القارة الإفريقية في شتى المجالات، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على دعم جهود التنمية والاستقرار بالقارة السمراء والحفاظ على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون لدحر الإرهاب خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقى لعام 2019، وفي نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات التخرج على الدارسين.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الافريقية.