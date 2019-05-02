شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من أول مشروع بحثي للاستخدام الأمثل للمياه الجوفية بـ«سيوة والجارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت جامعة القاهرة، الدراسات الجيوفيزيقية والجيولوجية بواحتي سيوة والجارة بالصحراء الغربية بهدف استخدام المياه الجوفية للتنمية المستقبلية بالواحتين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الفريق البحثي للجامعة أجرى عدة مسوح على واحتي سيوة والجارة، من بينها مسح جيوفيزيقي بمنطقة واحة الجارة بالصحراء الغربية بهدف تقييم الخزان الجوفي للمياه بالمنطقة واقتراح الاستخدام الأمثل لها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بها، كما أجري الفريق مسحاً كهربياً لواحة سيوة للوقوف على وضع الخزان الجوفي للمياه بالمنطقة وبحث المشاكل المائية التي يتعرض لها سكان الواحة.

وأجرى الفريق البحثي لجامعة القاهرة، مسحاً مغناطيسياً بطول الـ70 كيلو متر طولي ممتد من غرب إلى شرق واحة سيوة وعلى الطرق الممتدة من سيوة إلى الجارة للوقوف على التراكيب الجيولوجية المؤثرة على المنطقة.

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وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الفريق البحثي صمم العديد من الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيقية والقطاعات الكهربائية والمغناطيسية التي توضح الوضع الجيولوجي والمائي للخزان الجوفي بالواحتين، وأجري زيارة لقرية أم الصغير بواحة الجارة بالصحراء الغربية واطلع على المشاكل المجتمعية الخاصة بالزراعة والمياه بالواحة وتم وضع الحلول لها في ضوء البيانات الجيوفيزيقية التي تم قياسها والمسح الجيولوجي السطحي للواحة، مضيفاً أن الفريق صمم خريطة للاستخدام الأمثل للأراضي بالمنطقة، وبخاصة المنطقة الواقعة ضمن نطاق المليون ونصف فدان لتقديمها لمتخذي القرار للتخطيط المستقبلي الأمثل للمنطقة.

وأشار «الخشت» إلى أن المشروع البحثي في واحتي سيوة والجارة بالصحراء الغربية، أحد أهم المشروعات البحثية التي تقوم عليها جامعة القاهرة لخدمة الأهداف القومية، تحقيقاً لمبدأ التحول لجامعة الجيل الثالث التي يقوم البحث العلمي بها على خدمة الأهداف القومية، مؤكداً دعم الجامعة للأبحاث التطبيقية وتوفير التمويل اللازم لكل مشروع بحثي يستهدف خدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة.

يشار إلى أن المشروع البحثي للجامعة بواحتي سيوة والجارة بالصحراء الغربية بهدف الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية، جاء ضمن حزمة من المشروعات البحثية ذات الصلة التوجه القومي والتي وجه بها الدكتور محمد عثمان الخشت بداية من أغسطس 2017.

وترأس المشروع البحثي لواحتي سيوة والجارة بالصحراء الغربية، الدكتور محمد مصطفى غباشي رئيس مجلس قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم بالجامعة، وبمشاركه كل من الدكتور خالد سليمان سليمان، والدكتور محمد حسن خليل الأستاذان بكلية العلوم، والدكتور أحمد عبدالحليم مدرس الجيولوجيا، ومجموعة من المدرسين المساعدين بالكلية.