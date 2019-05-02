شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: مصر لا تستورد أي لحوم من الصين نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد من أنباء تفيد بتداول لحوم صينية مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإستخدامها في محلات الوجبات السريعة.

وأوضح المركز الإعلامي- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس- أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتداول تلك اللحوم، وأن مصر لا تستورد أي لحوم من الصين نهائيًا.

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وشددت الوزارة، على صلاحية وسلامة كافة اللحوم بالأسواق، سواء البلدي، أو المستوردة، وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

كما نوهت بوجود حملات رقابية مكثفة، ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة، داخل المجمعات الإستهلاكية، والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة، أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصاً على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.

وأوضحت الوزارة أن اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج، تخضع للإشراف والرقابة من الأطباء البيطريين، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، ويتم ذبحها في مجزر معتمد لدى الهيئة، ويتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري، مشيرةً إلى أنه عند وصول الشحنة للموانئ المصرية، يتم أخذ عينة من وزارتي الزراعة، والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويتم تحليلها في معامل، كل جهة على حدة، وفي حالة وجود أي عينة إيجابية يتم رفض الشحنة.

وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي، تحري الدقة والموضوعية، في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الإتصال على الخط الساخن للوزارة (16894).