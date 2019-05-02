شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تطلق «فيديو استرشاديًا» لطلاب «الثانوية التراكمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلقت وزارة التربية والتعليم، الخميس، فيديو استرشاديا لطلاب «الثانوية التراكمية» للتعرف على كيفية الإجابة الصحيحة في امتحان نهاية العام، الذي سيؤديه طلاب الصف الأول الثانوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم» تطلق «فيديو استرشاديًا» لطلاب «الثانوية التراكمية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.