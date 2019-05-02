شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة الجمعة وسقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيفا ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

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والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «18- 30»، إسكندرية «17 – 22»، قنا «24 – 40»، الأقصر «23– 41»، أسوان «24 – 42».