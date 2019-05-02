وزير الصحة الأسبق: جودة المستشفيات الحكومية أفضل من الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن المستشفيات الحكومية لديها أكواد مصرية خاصة بها، مثل الكود المصري الخاص بالمستشفيات الجامعية، وهذه الأكواد معترف بها عالمياً.

وأضاف العدوي، خلال كلمته في الجلسة الأولى بمؤتمر الصحة وحقوق الإنسان، والتي ينظمها المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الخميس، أن المقارنة بين المستشفيات الحكومية والخاصة، دائمًا ما تسير لصالح المستشفيات الحكومية وترجح كفتها، وذلك فيما يتعلق بتطبيق معايير الجودة في الإنشاءات والتجهيزات لهذه المستشفيات.

وأكد العدوي، أهمية تطوير العنصر البشري ورفع كفاءة القائمين على منظومة الصحة في مصر، مشيرًا إلى أن التعليم الطبي لابد أن ينظر إلى عدد من التخصصات المهملة منها طب الأسرة، مطالبًا بتوفير مناخ متميز لنجاح منظومة الصحة.

وأوضح وزير الصحة الأسبق، أن القطاع الصحي الخاص الذي يعمل في مصر يجب أن يعمل بدافع وطني بصورةٍ أكبر.