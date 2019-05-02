التنمية المحلية تختتم ورشة عمل لتأهيل "قادة المستقبل" بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اختتمت وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، فاعليات ورشة العمل الأولي التي تنظمها لتأهيل القيادات الشبابية بالمحافظات، وحملة ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الفرنسية (اسلسكا) إضافة إلى مديري مكاتب المحافظين ومديري الموارد البشرية ورؤساء لجان التدريب وبناء القدرات بالمحافظات.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أن الورشة تناولت عدة موضوعات تتعلق بعمل وزارة التنمية المحلية وأهمها منظومة النظافة ومعالجة المخلفات الصلبة، والتعامل مع نواب الشعب ودور المجالس الشعبية، ومنظومة الخطة الاستثمارية ومشروعاتها ومتابعتها مع المحافظات، ومنظومة اختيار القيادات في المحليات وما يجب أن يتمتع به المتقدم من مهارات وخبرات.

وأشار إلى أن تنظيم ورش العمل يأتي في ضوء توجيه محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالاهتمام بإعداد صفوف شبابية من العاملين بالمحليات وتأهيلهم لتولي مناصب قيادية وصقل مهاراتهم وخبراتهم وخلق بيئة تفاعلية بين المتدربين لتبادل الأفكار واكتساب خبرات في كيفية التعامل مع المشكلات التي تواجهم أثناء عملهم والوصول إلى أفكار غير تقليدية تسهم في دعم عملية التنمية في المحافظات.