رئيس الوزراء: نحتاج للعمل 30 سنة "بقسوة" للوصول إلى العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لابد من العمل بانضباط لأكثر من 20 أو 30 سنة متواصلة لتصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف مدبولي، في ختام كلمة خلال "منتدى الاقتصاد العربي"، بحضور سعد الحريري رئيس وزراء لبنان، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والوفد الوزاري المصري المرافق وعدد من رجال الدولة والاقتصاد بلبنان، أن "أبوالغيط أشار فى كلمته بالمنتدى إلى أن الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين تقدمت كثيرا فى الأربعين عاما الماضية".

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وتابع: "يبقى التساؤل بين شعوبنا العربية، متى نتقدم مثل هذه الدول؟، والإجابة واضحة جدا، فهذه الدول كانت تعمل طوال هذه السنوات بانضباط شديد وجدية، تصل إلى حد القسوة فى بعض الأوقات".

وقال: "نحن ليس أمامنا إلا العمل بجدية وانضباط لمدة 20 أو 30 سنة، وأن يكون هدفنا هو الوطن، ثم الوطن، ثم الوطن، وليس أى مصالح شخصية أخرى".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في ختام كلمته أن مصر وإدارتها مهتمة بقضايا المنطقة العربية، وخاصة الاقتصادية، وترحب دائما بنقل خبراتها وتجاربها الناجحة في كافة المجالات إلى أشقائها العرب، اقتناعاً منا بأن قوتنا الكاملة هي في تقاربنا ووحدتنا، معربا عن الشكر والتقدير لكافة المشاركين والقائمين على الإعداد والتنظيم الجيد للمنتدى.