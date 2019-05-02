دواء جديد لمواجهة "النوم المفاجئ": "يُعالج الكسل ويخليك مصحصح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أطلقت إحدى شركات الأدوية المصرية، الخميس، عقار جديد في السوق المصري لعلاج المشكلات المتعلقة بـ"فرط النوم"، ومحفز لليقظة والنشاط تحت اسم "armowake".

وقال الدكتور ممتاز عبدالوهاب، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، إن الدواء الجديد لعلاج "النوم المفاجئ"، سيحدث نقلة نوعية في علاج عدد من المرضى في المجتمع المصري، حيث أنها ستعالج أعراض النوم الزائد، والكسل، لتجعل الشخص أكثر يقظة، ويستطيع أن يمارس عمله وحياته بطريقة طبيعية للغاية.

وأضاف "عبدالوهاب"، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الدواء من الممكن استخدامه في علاج مشكلة كثرة الحركة للأطفال غير المنتبهين، ليقلل حركتهم الزائدة، ويزيد من نشاطهم لتجعلهم يركزون بشكل أكبر، ولديهم قدرة على الإدراك بصورة أفضل.

وأشار رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، إلى أن هذا الدواء سيكون له "مستقبل واعد"، حيث سيكون له فوائد كثيرة، منها زيادة الإنتاج، وتقليل الحوادث، وزيادة القدرة على الاستيقاظ وقت الحاجة لذلك.

Advertisements

وقال الدكتور جوزيف جميل، مدير تسويق الشركة المنتجة، إن الدواء يعتبر الأحدث في مجال "النوم الزائد"، ويواجه النوم الذي يأتي في غير موعده، ليساعد الإنسان على أن يكون "مصحصح" في الوقت الذي يؤدي فيه وظائفه.

وأضاف "جميل"، أن الدواء الجديد يساعد الإنسان على "الصحيان"، ويعمل على انزامات في المخ، ليساعد الجسم على تحسين وظائفه سواء وظائف لعدم الشعور بالإجهاد، ويحسن موده، والقدرة على الحركة والنشاط.

وأوضح الدكتور مصطفى شاهين، رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب قصر العيني، أن الدواء الجديد سيساعد الطلاب على زيادة التحصيل، ويحسن من القدرة على التعامل مع الضغوط الحياتية اليومية، ويزيد من الإنتاج.

ولفت إلى أن هذا الدواء يُعيد النشاط الإيجابي لمتعاطيه، ويزيد من درجة الوعي، والتركيز، والانتباه، والاتقان والدقة، ويواجه "الوهن" الذي قد يصيب البعض.