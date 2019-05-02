"الإسكان" تعتمد تصميم قطعة أرض لإقامة موقف الأقاليم بـ15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 100 الصادر بتاريخ اليوم الخميس، الموافق 2 مايو 2019، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم "93 لسنة 2019"، باعتماد التصميم العمراني لقطعة الأرض بمساحة 12 فدانا المخصصة لمحافظة القاهرة لإقامة مشروع موقف الأقاليم بنظام نقل الأصول بمدينة 15 مايو. وإلى نص القرار.. Advertisements

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