تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن لجلسة 20 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن لسرقته بمدينة 15 مايو لجلسة 20 يونيو، لحضور المحامي الأصيل للمتهم.

كشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة بينهم سيدة استدرجت المجني عليه إلى منزل المتهم الأول، حيث تربطهم علاقات عمل، ثم وضعوا له المخدر في العصير وعندما أغشي عليه خنقوه حتى الموت.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين سرقوا مبلغ 4 آلاف جنيه بحوزة الضحية، بالإضافة إلى مساومة نجله على فدية مالية لإطلاق سراحه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بعد تتبع هاتف أحدهم، وإحالته للنيابة التي أحالتهم لمحاكمة عاجلة.