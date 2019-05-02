محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان وعلاء عمران:
كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة عن التفاصيل الكاملة للإيقاع بأحد أخطر التشكيلات العصابية للاتجار في المخدرات.
تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم أكدت أن سائقا وثلاثة عاطلين -لأحدهم معلومات جنائية مسجلة- كونوا تشكيلا عصابيا بزعامة السائق تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من منطقة الشيشيني بالمريوطية دائرة قسم الهرم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، مستخدمين سيارة ميكروباص قيادة السائق.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية قادها الرائدان فريد معاذ وهاني عجلان والنقيب مصطفى لاشين معاونو مباحث الهرم أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المُشار إليها بذات المنطقة، وبحوزتهم 125 كيلو جراما من الحشيش، مبلغ 122 ألفا و235 جنيها و6 هواتف محمولة.
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام يكشف كواليس إحباط "صفقة العمر" لعصابة الكيف في الهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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