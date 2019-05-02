ضبط 66 قطعة سلاح وتنفيذ 129 ألف حكم قضائي بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت ‏‫قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مدير قطاع مصلحة الأمن العام، حملاته بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 66 قطعة سلاح ناري 169 قضية مخدرات، 42 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 8 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 341 دراجة نارية مخالفة. كما ضبطت القوات خلال 48 ساعة الأخيرة، 38673 مخالفة مرورية، 1223 مخالفة مرافق، 42 قضية مصنفات، وتنفيذ 129264حكم قضائي متنوع. تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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