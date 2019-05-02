ضربته بالنار أمام السنترال.. ننشر اعترافات المتهم بقتل شقيق زوجته بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

اعترف المتهم بقتل تاجر ملابس في محافظة الإسكندرية بارتكاب الواقعة، معللًا ذلك بوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه.

وقال المتهم، إن هناك شراكة تجارية تجمعه بالمجني عليه في تجارة الملابس، بالإضافة إلى أن المجني عليه شقيقة زوجته، وابن خالته.

وتابع المتهم بقتل التاجر، "نحن شريكان في محل ملابس بدائرة قسم سيدي جابر، وحال تواجدنا في أحد المقاهي بدائرة القسم، استدرجت المجني عليه، إلى المنطقة الواقعة أمام سنترال الحرمين بمنطقة المندرة، وهناك أطلقت عليه النار.

وأضاف المتهم في التحقيقات، "السلاح المستخدم في الجريمة عبارة عن "طبنجة" عيار 9 مللي متر، اشتريتها من أحد الأشخاص في عام 2011 بمبلغ 12 ألف جنيه.

يشار إلى أن مباحث الإسكندرية كشفت غموض واقعة العثور على جثة تاجر ملابس مصابة بطلق ناري في الصدر أمام سنترال الحرمين بمنطقة المندرة شرقي الإسكندرية.

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وبدأت تفاصيل الواقعة في الظهور عندما تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغا بالعثور على جثة صاحب محل ملابس، 46 عاما، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، أمام سنترال الحرمين بمنطقة المندرة قبلي.

انتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة مسجاة على ظهرها وبها إصابة بطلق ناري بالصدر وعُثر بحيازته على متعلقاته الشخصية "مبلغ مالي، هاتف محمول"، كما عُثر على فارغ طلقة عيار 9 مللي متر.

وجه اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لضبط مرتكبي الحادث.

توصلت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل خالة المتوفى وزوج شقيقته، 44 عاما، شريكه بمحل الملابس، محكوم عليه بالحبس سنة في قضية "مباني".

وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهم، وبحيازته السلاح الناري المستخدم "طبنجة مُبلغ بسرقتها خلال أحداث يناير 2011 بأمن الإسكندرية".

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة في قسم شرطة ثان المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.