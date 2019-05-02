‏‫الأمن العام يحرر مبيض محارة وعامل من الاختطاف بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، ثلاثة أشخاص لقيامهم باحتجاز شخصين والتعدي عليهما بالضرب وإصابتهما ظناً منهم بسرقتهما دراجة نارية بمنطقة مؤسسة الزكاة.

كانت أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة احتجاز شخصَين داخل أحد المحال التجارية بمنطقة مؤسسة الزكاة بدائرة القسم.

وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة تم استهداف المحل بمأمورية أسفرت عن ضبط (مالك المحل- عاطل سبق اتهامه في قضية "مخدرات"، عاطل، وبصحبتهم المجني عليهما (مبيض محارة "مطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام حبس جزئي، عامل "مصابان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم) مكبلان اليدين والقدمين.

Advertisements

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر مالك المحل بأنه نظراً لاكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكة استعان بباقي المتهمين للبحث عنها وأثناء ذلك اشتبها في المجني عليهما حال سيرهما بمنطقة سكنه فقاموا باستيقاظهما واصطحابهما لمكان الضبط واحتجازهما والتعدي عليهما بالضرب محدثين ما بهما من إصابات اعتقادا منهما بأنهما وراء ارتكاب واقعة السرقة.

وبسؤال المجني عليهما أنكرا سرقة الدراجة النارية واتهما صاحب المحل والعاطلان باحتجازهما بدون وجه حق وإحداث ما بهما من إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.