الداخلية تكشف تفاصيل إصابة 5 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط خمسة من أطراف مشاجرة بأسيوط استخدمت فيها الأسلحة النارية وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية.

كانت البداية عندما تلقى مركز شرطة أسيوط بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية المطيعة دائرة المركز.

انتقلت قوات مباحث المركز وإدارة البحث الجنائي بالمديرية وقطاع الأمن العام وإدارة قوات الأمن لمكان الواقعة، وتبين وقوع مشاجرة بين طرف أول طالب، مشرف أمن، عامل، حاصل على دبلوم، من إحدى العائلات، طرف ثان "عامل، موظف، مزارعين" من عائلة أخرى وجميعهم مقيمين بذات الناحية؛ لخلاف بين العائلتين على هدم حائط فاصل بين منازلهم تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية، ونتج عن ذلك إصابة خمسة أشخاص "عامل، موظف، طالبان، طفل، جميعهم مقيمين بذات الناحية والذين تصادف تواجدهم أثناء المشاجرة بأعيرة نارية بأماكن متفرقة وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي.

وتمكنت القوات من ضبط 5 أشخاص من طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وبإرشادهم تم ضبط "4 بنادق آلية عيار 7,62×39مم ) المستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وجارى استهداف الناحية والعائلتين بحملة مكبرة لضبط باقي المتهمين والأسلحة المستخدمة وكافة المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.