شاب يقتل نجل خالته بسبب خلافات مالية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسكندرية، في كشف لغز مقتل شريك بمحل ملابس بالرصاص عقب العثور على جثته ملقاة أمام سنترال الحرمين بمنطقة المندرة.

ورد بلاغ لقسم شرطة ثان المنتزه، من الأهالي بالعثور على جثة شريك بمحل ملابس مُقيم الرمل أمام سنترال الحرمين بمنطقة المندرة قبلي، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين أن الجثة مسجاة على ظهرها وبها إصابة بطلق ناري بالصدر وعُثر بحوزته على متعلقاته الشخصية "مبلغ مالي، هاتف محمول" وجواره عُثر على فارغ طلقة من ذات العيار.

تحريات البحث الجنائي والأمن العام، كسفت أن وراء ارتكاب الواقعة نجل خالة المتوفي وزوج شقيقته شريك بمحل ملابس محكوم عليه بالحبس سنة في قضية "مباني، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح الناري المستخدم (طبنجة مُبلغ بسرقتها خلال أحداث يناير 2011 بأمن الإسكندرية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهما، حيث أنهما شريكان بمحل ملابس بدائرة قسم سيدي جابر، وأثناء تواجدهما بأحد المقاهي استدرج المجني عليه لمكان العثور وأطلق تجاهه عيارا من الطبنجة أودى بحياته، مؤكداً شرائه الطبنجة من أحد الأشخاص إبان أحداث يناير بمبلغ 12 ألف جنيه، وجار تكثيف الجهود لضبطه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.