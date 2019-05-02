مصر | إصابة 5 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بأسيوط.. والسبب "جدار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 5 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بأسيوط.. والسبب "جدار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 5 من أطراف مشاجرة بأسيوط استخدمت فيها الأسلحة النارية وأسفرت عن إصابة خمسة أشخاص بطلقات نارية.

وتلقى مركز شرطة أسيوط بلاغا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية المطيعة دائرة المركز.

وعلى الفور إنتقلت قوات مباحث المركز وإدارة البحث الجنائى بالمديرية وقطاع الأمن العام وإدارة قوات الأمن.

وتبين وقوع مشاجرة بين كلٍ من: طرف أول ( طالب، مشرف أمن، عامل، حاصل على دبلوم ) من إحدى العائلات، وطرف ثاني ( عامل، موظف، مزارعين ) من عائلة أخرى وجميعهم مقيمين بذات الناحية ؛ لخلاف بين العائلتين على هدم حائط فاصل بين منازلهم تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية، ونتج عن ذلك إصابة ( خمسة أشخاص " عامل، موظف، طالبان، طفل - جميعهم مقيمين بذات الناحية ) والذين تصادف تواجدهم أثناء المشاجرة ( بأعيرة نارية بأماكن متفرقة ) وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعى.

وتمكنت القوات من ضبط ( 5 أشخاص من طرفي المشاجرة )، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وبإرشادهم تم ضبط ( 4 بنادق آلية عيار 7،62×39مم ) المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وجارى إستهداف الناحية والعائلتين بحملة مكبرة لضبط باقى المتهمين والأسلحة المستخدمة وكافة المخالفات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.