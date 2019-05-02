مصر | السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالمنيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالمنيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة المنيب.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في المنيب.

وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت ندب المعمل الجنائي

سقوط عنصرين خطرين عقب سرقتهما مبلغا ماليا من داخل سيارة بالعبور

سقط في قبضة ضباط قطاع الامن العام بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزتهما سلاح ناري عقب قيامهما بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بدائرة قسم شرطة العبور، وأمر اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بإحالة المتهمين للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، من ضبط ( عاطلين - سبق إتهام أحدهما فى "6" قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "غسيل أموال" ومقضى فيها بالسجن 5 سنوات،والآخر سبق إتهامه فى قضية "سرقة وسائل نقل"، ومراقب على ذمة ذات القضية لمدة سنة ) ؛ وبحوزتهما (فرد خرطوش عيار 12مم،وطلقتان من ذات العيار، مبلغ مالى قدره 33 ألف جنيه).

وبمناقشتهما عن مصدر المبلغ المالى، إعترفا أنه باقى متحصلات واقعة سرقة مبلغ مالى قدره (70 ألف جنيه) من داخل إحدى السيارات حال توقفها أمام أحد البنوك- الكائن بمجمع البنوك بمدينة العبور بالقليوبية بأسلوب ( التتبع وكسر زجاج السيارة ) وإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وأقر الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وأمكن التوصل للمجني عليه وتبين أنه ( سائق بمصنع تشغيل معادن - 36 سنة - كائن بالعبور ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية - قائد السيارة )، وبإستدعائه إتهمهما بالسرقة، وقرر أنه محرر عن واقعة السرقة محضر بقسم شرطة العبور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.