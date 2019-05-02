مصر | حبس سيدة حاولت خطف طفلة من والدتها أثناء انقطاع التيار الكهربائي بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سيدة حاولت خطف طفلة من والدتها أثناء انقطاع التيار الكهربائي بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المرج بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بخطف طفلة من والدتة عن طريق المغافلة بأحد الشوارع اثناء إنقطاع التيار الكهربائي.

وتعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج، برئاسة النقيب هاني منصور، وبصحبته القوة المرافقة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم وضبط الخارجين عن القانون، تلاحظ وجود تجمع عدد من المواطنين.

وبعد اقتراب القوة، تبين قيام الأهالي بضبط إحدى السيدات لقيامها بمحاولة خطف طفلة من أسرتها أثناء انقطاع التيار الكهربائي، إلا أن والدة الطفل شاهدتها وأمسكت بها، وبعد ضبطها ظلت تردد الطفلة دي بنتي في محاولة لاستعطاف الشهود على الواقعة حتى حضر والد الطفلة، وأكد أقوال والدة الطفلة الحقيقية، وعلى الفور تم اقتيادها لديوان القسم لتحرير المحضر اللازم عن الواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

