مصر | "الأمن العام" يضبط عاطلا لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط عاطلا لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أحد العناصر الإجرامية بالمنيا لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة؛ قيام (حاصل على ثانوية عامة – مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا – سبق اتهامه في 5 قضايا)، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن المنيا تم استهداف المتهم بمسكنه وضبطه وبحوزته طبنجة عيار 9مم، 4 خزينة، 64 طلقة نارية عيار 9مم وعدد من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بنشاطه في مجال تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.