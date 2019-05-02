مصر | سجنا المرج وطرة يستقبلان عددا من الآباء والكهنة لإقامة القداس

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استقبل سجنا المرج والاستقبال بطره، عددًا من الآباء والكهنة في زيارة للنزلاء المسيحين لإقامة القداس والشعائر الدينية، احتفالًا بعيد القيامة المجيد لعام ٢٠١٩.

ويأتي ذلك استمرارًا لدعم سياسة وزارة الداخلية فى مجال إعلاء قيم حقوق الإنسان وفي إطار التعاون البناء بين الوزارة ومختلف أجهزة الدولة المصرية وتفعيل أوجه رعاية نزلاء السجون، وإمعانًا في تفعيل رسالة قطاع السجون الإنسانية وإضافة رصيد وفير من الإهتمام بأوجه الرعاية المختلفه للمسجونين، وخاصة الرعاية الاجتماعية والدينية وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي.