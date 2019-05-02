مصر | "الأمن العام" يحرر مبيض محارة وعاملا اختطفهما آخرون بسبب دراجة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يحرر مبيض محارة وعاملا اختطفهما آخرون بسبب دراجة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، ثلاثة أشخاص لقيامهم باحتجاز شخصين والتعدي عليهما بالضرب وإصابتهما ظنًا منهم بسرقتهما دراجة نارية بمنطقة مؤسسة الزكاة.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة احتجاز شخصَين داخل أحد المحال التجارية بمنطقة مؤسسة الزكاة بدائرة القسم.

وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة تم إستهداف المحل بمأمورية أسفرت عن ضبط (مالك المحل- عاطل سبق اتهامه في قضية "مخدرات"- عاطل) وبصحبتهم المجنى عليهما (مبيض محارة "مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام حبس جزئي - عامل "مصابان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم) مكبلان اليدين والقدمين.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأقر مالك المحل بأنه نظرًا لإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكة إستعان بباقى المتهمين للبحث عنها وأثناء ذلك إشتبها فى المجنى عليهما حال سيرهما بمنطقة سكنه فقاموا بإستيقافهما وإصطحابهما لمكان الضبط وإحتجازهما والتعدى عليهما بالضرب محدثين ما بهما من إصابات إعتقادًا منهما بأنهما وراء إرتكاب واقعة السرقة.

وبسؤال المجنى عليهما أنكرا سرقة الدراجة النارية وإتهما صاحب المحل والعاطلان بإحتجازهما بدون وجه حق وإحداث ما بهما من إصابات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.