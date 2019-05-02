مصر | "الأمن العام" يسقط عصابة قبل ترويجها 125 كيلو حشيش بالمريوطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يسقط عصابة قبل ترويجها 125 كيلو حشيش بالمريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي وبحوزتهم 125 كيلو لمخدر الحشيش قبل ترويجها في شهر رمضان.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقطاع الأمن العام قيام (سائق، ثلاثة عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام )؛ بتكوين تشكيل عصابى بزعامة السائق تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من منطقة الشيشيني بالمريوطية دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، مستخدمين فى ذلك سيارة ميكروباص قيادة السائق.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة بذات المنطقة، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 125 كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 122 ألف و235 جنيه، عدد 6 هواتف محمولة ).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة للإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.