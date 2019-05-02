مصر | سقوط عنصرين خطرين عقب سرقتهما مبلغا ماليا من داخل سيارة بالعبور

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، من ضبط ( عاطلين - سبق إتهام أحدهما فى "6" قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "غسيل أموال" ومقضى فيها بالسجن 5 سنوات،والآخر سبق إتهامه فى قضية "سرقة وسائل نقل"، ومراقب على ذمة ذات القضية لمدة سنة ) ؛ وبحوزتهما (فرد خرطوش عيار 12مم،وطلقتان من ذات العيار، مبلغ مالى قدره 33 ألف جنيه).

وبمناقشتهما عن مصدر المبلغ المالى، إعترفا أنه باقى متحصلات واقعة سرقة مبلغ مالى قدره (70 ألف جنيه) من داخل إحدى السيارات حال توقفها أمام أحد البنوك- الكائن بمجمع البنوك بمدينة العبور بالقليوبية بأسلوب ( التتبع وكسر زجاج السيارة ) وإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وأقر الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وأمكن التوصل للمجني عليه وتبين أنه ( سائق بمصنع تشغيل معادن - 36 سنة - كائن بالعبور ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية - قائد السيارة )، وبإستدعائه إتهمهما بالسرقة، وقرر أنه محرر عن واقعة السرقة محضر بقسم شرطة العبور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

