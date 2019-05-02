مصر | خلافات حول "الشراكة".. صاحب محل يطلق النيران على شقيق زوجته بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلافات حول "الشراكة".. صاحب محل يطلق النيران على شقيق زوجته بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق صاحب محل النيران من سلاح شرطي مسروق على شقيق زوجته بسبب خلافات شراكة بينهما بالإسكندرية، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم.

وتلقى قسم شرطة ثان المنتزة بلاغا بالعثور على جثة ( شريك بمحل ملابس - 46 سنة - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل ) أمام سنترال الحرمين بمنطقة المندرة قبلى دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وتبين أن الجثة مسجاة على ظهرها وبها إصابة بطلق نارى بالصدر وعُثر بحوزته على متعلقاته الشخصية ( مبلغ مالى، هاتف محمول ) كما عُثر على فارغ طلقة عيار 9مم.

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وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (نجل خالة المتوفى وزوج شقيقته - 44سنة - شريك بمحل ملابس - ومُقيم بدائرة القسم - محكوم عليه بالحبس سنة فى قضية "مبانى" ).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح النارى المستخدم (طبنجة مُبلغ بسرقتها خلال أحداث يناير 2011 بأمن الإسكندرية ).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهما حيث أنهما شريكين بمحل ملابس بدائرة قسم سيدى جابر وحال تواجدهما بأحد المقاهى بدائرة القسم إستدرج المجنى عليه لمكان العثور وأطلق تجاهه عيار من الطبنجة فأودى بحياته، وأضاف بشرائه الطبنجة من أحد الأشخاص إبان أحداث يناير بمبلغ 12 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.