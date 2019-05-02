مصر | التصريح بدفن جثة خبير بوزارة العدل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بالظاهر

وكلفت رجال المباحث بسرعة تحديد هوية الجناه وضبطهم، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، كما أمرت باستدعاء 3 موظفين الذين عثرو على الجثة، وعدد من جيران المجني عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي قسم شرطة الظاهر، بلاغًا من 3 موظفين يفيد بالعثور على جثة زميلهم داخل شقته بشارع الجيش، دائرة قسم شرطة الظاهر.

وجاء في بلاغهم ان المجنى عليه تغيب عن لمدة 3 أيام على غير عادته، ولم يتمكنو من الوصول اليه بسبب اغلاق هاتفه، فتوجهو الى مسكنه وبسؤال الجيران عنه لم يتوصلو لشىء فقررو فتح شقته، وعندما فتحوا الشقة بمعرفة نجار من المنطقة، وصاحب العقار للاطمئنان عليهعثرو عليه جثة هامدة ملقاة على الوجه مقيد بالحبال من الخلف، وحول رقبته حبل غسيل "مشنوقا".

فتوجهوا إلى القسم فتوجهت قوة أمنية بصحبتهم إلى مكان الحادث وتبين أن الضحية يُدعى "شفيع. ي"،47 عاما، ومقيم بمفرده وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق.