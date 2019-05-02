مصر | سقوط موظف بالمعاش تقاضى رشوة لتسهيل الاستيلاء على محل ملك الأوقاف بالعتبة

وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من صاحب شركة كمبيوتر - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بتضرره من كل من (شخصين) لقيامهما بالزعم بأن لهما نفوذًا بالمسئولين بوزارة الأوقاف يستطيعا من خلاله الحصول على موافقة الوزارة على تغيير عقد ملكية المحل الكائن بميدان العتبة دائرة قسم شرطة الموسكى ملك وزارة الأوقاف من ورثه أحد الأشخاص إلى إسم الشاكى بناء على التنازل الصادر له من الأول وطلبا مبلغ ( 450 ألف جنيه ) حصلا منها على مبلغ ( 150 ألف جنيه ) وقاما عقب ذلك بمساومة الشاكى على إستكمال المبلغ المتفق عليه حتى يقوما بتنفيذ ما وعدا به.

وأسفـــرت تــحريــات إدارة مكافحة جرائم الرشوة وإستغــلال النفـــوذ عن قيام ( موظف بوزارة الأوقاف بالمعاش حاليًا ومقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر وعاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة ) بالإشتراك فيما بينهما والإدعاء بأن عمل الأول موظفًا سابقًا بوزارة الأوقاف أتاح له علاقات ونفوذًا مزعومًا مع رؤسائه وزملائه بالوزارة يستطيع من خلاله تغيير عقد ملكية المحل الكائن بميدان العتبة دائرة قسم شرطة الموسكى ملك وزارة الأوقاف من ورثه أحد الأشخاص إلى إسم الشاكى بناء على التنازل الصادر له من الأول بدون تسديد الرسوم المترتبة على طلب التغيير وطلبا مبلغ ( 450 ألف جنيه ) حصلا منها على مبلغ (150 ألف جنيه ) وقاما عقب ذلك بمساومة الشاكى على إستكمال المبلغ المتفق عليه حتى يقوما بتنفيذ ما وعدا به.

وعقب تقنين الإجراءات والعرض على النيابة العامة تم إستصدار أمر ضبط وإحضار للمتهمان، وبالتنســـيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم إعداد عدة أكمنة بمنطقة محل إقامتهما بدائرة قسم شرطة الظاهر والجمالية قطاع أمن القاهرة، أسفرت إحداها عن ضبط الأول.

وبمواجهتهه إعترف بإرتكابه الواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.