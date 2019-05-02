مصر | سقوط أستاذ جامعي استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح 50%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط أستاذ جامعي استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح 50% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أستاذ جامعي بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري.

وتلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد بلاغا من ( عدد ثلاثة مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج ) بقيام ( مدرس بإحدى الجامعات - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج ) بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 250 ألف جنيه لتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح ربع سنوية قدرها50%، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت التحريات صحة الواقعة ووجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو إسترداد أموالهم.

وباستدعاء المتحرى عنه المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها من المُبلغين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.