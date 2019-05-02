مصر | حبس المحامي المتهم بذبح شاب الأميرية 4 أيام

وكشفت التحريات عن وجود خلافات نسب بين شقيق الضحية والمتهم، وفي ويوم الواقعة حاول الضحية الاعتداء بالسكاكين بصحبة شقيقه وعدد من أصدقائه، على الجاني، وأثناء دفاعه عن نفسه، قام بذبح المجني عليه.

وكانت البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا من الأهالي مفاده، نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بشارع ترعة القبة، وبالانتقال والفحص تبين مصرع "وليد صبري"، 30 سنة، بطعنة نافذة بمنطقة الرقبة، على يد محام يدعى "أ.ع.".

وبعد تكثيف الجهود الامنية قامت مباحث قسم شرطة الأميرية القبض على المتهم، وجار التحقيق معه حول الواقعة.