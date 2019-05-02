مصر | ضبط 125 كيلو حشيش خلال حملات أمنية مكبرة بمختلف المناطق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 125 كيلو حشيش خلال حملات أمنية مكبرة بمختلف المناطق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة، لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك من خلال حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

وأسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 21 متهمًا بينهم 17 اتجارا في المواد المخدرة و4 حالات تعاطي، وذلك بمضبوطات بلغت 125 كيلو جراما من الحشيش، 277 قرصا مخدرا و39 جرام هيروين.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط متهما بحوزتهم طبنجة عيار 9 مم بقصد الدفاع عن النفس.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.