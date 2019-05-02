مصر | ضبط 280 طفاية حريق مغشوشة وغير صالحة للاستخدام بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 280 طفاية حريق مغشوشة وغير صالحة للاستخدام بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة مصنعا لتعبئة طفايات الحريق المغشوشة، وألقي القبض على المدير المسؤول.

ووردت معلومات أكدتها تحريات العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة بأن "محمد. ص" صاحب مصنع لتصنيع وتعبئة طفايات الحريق بدون ترخيص دائرة قسم شرطة الجيزة، يقوم بتجميع كميات كبيرة من طفايات الحريق المتهالكة وغير صالحة للاستخدام، وإعادة طلائها وتجديدها وتعبئتها بمواد مغشوشة تساعد في انتشار الحرائق بدلا من إطفائها مستخدما خامات مجهولة المصدر، وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات.؟

وتم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتش التموين وأمكن ضبط "عمرو. ش" 28 سنة، المدير المسؤل عن المصنع، وعُثر على 4 شكائر معبأة بودرة بيضاء زنة الواحدة 25 كجم غير صالحة للاستخدام، 9 براميل معبأة بودرة بيضاء زنة الواحدة 100 كجم.

كما تم ضبط 100 قطعة تيل، 50 قطعة عداد، 50 قطعة جلبة جلد، 60 قطعة رصاص برشام و40 أسطوانة حريق و240 أسطوانه حريق سعة الواحدة 6 كجم بودرة مدون عليها اسم وعلامة "فاير" بإجمالي مضبوطات 1.6 طن سوائل مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، و280 أسطوانة و260 قطعة تجهيز.

وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.