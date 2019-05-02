أخبار مصر | الجيزة توفر 27 مليون جنيه لرصف محوري عبد العال 1 والسنترال ببولاق الدكرور‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة توفر 27 مليون جنيه لرصف محوري عبد العال 1 والسنترال ببولاق الدكرور‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتخ محافظة الجيزة، محاور مرورية جديدة تساهم في تفتيت التكدسات المرورية خاصة في الأحياء التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان حي بولاق الدكرور يشهد حاليا أعمال رصف لمحاور مرورية هامة بتكلفة بلغت 27 مليون جنيه حيث يجري رصف وتطوير محور ترعه عبد العال 1 وتحويله من شارع ملئ بالمطبات والتعديات والاشغالات والمخلفات الى محور مروري هام يصل عرضه إلى 18 عاما.

وأشار إلى أن المحور الجاري رصفه بطول 3.5 كم يربط بين شارع الملك فيصل والطريق الدائري مما سيكون له أكبر الأثر فى خفض زمن الرحلة من شارع فيصل الى الدائري من أكثر من 35 دقيقة إلى نحو 14 دقيقة كما سيتم ربطه بمحور الملك عبدالله، إضافة إلى السيولة المرورية المحققة والعائد الاقتصادي من إجرائه بتكلفه قدرها 22 مليون جنيه.

ووجه المحافظ خلال جوله قام بها بحى بولاق الدكرور مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من الاعمال بالشارع والاستعانة بمتخصصين في مجال الطرق لإيجاد حلول جذرية نحو التغطية الموجودة بالشارع ومدي تحملها الكثافات المرورية التى سيشهدها الشارع وحتي يتم رصفه طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية للطرق مشيراً بضرورة التأكيد علي مقاول الرصف بسرعة رفع مخلفات الرتش الموجودة والقاءها بمحطة المناوله .

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كما كلف المحافظ رئيس حي بولاق الدكرور بأستكمال إزالة كافة التعديات الموجودة علي خطوط التنظيم بالشارع ورفع السيارات الموجودة بحرم الطريق والتنسيق مع الجهات المختصة لنقل أكشاك الكهرباء الموجودة بحرم الطريق وتغطية كابلات الكهرباء وازالة اي معوقات بالشارع .

كما أعلن المحافظ عن رصف شارع السنترال بمنطقة صفط اللبن بطول حوالى 750 متر وتصل تكلفته الى 5 مليون جنيه ليربط بين منطقة كفرطهرمس وصفط اللبن بالطريق الدائرى ليساهم ايضا فى تحقيق السيولة المرورية فى المنطقة .

ومن جانب اخر حرص المحافظ علي فتح حوار مع المواطنين للاستماع الي شكواهم والتعرف علي ارائهم ومقترحاتهم ووعدهم المحافظ بالعمل علي ايجاد حلول ايجابية لتحسين مستوي الخدمات بالشارع.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والاستاذ ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والاستاذ أسامه السقعان رئيس حي بولاق الدكرور .