أخبار مصر | الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام (فيديو جراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام (فيديو جراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.

وجاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة من (25 إبريل حتى2 مايو 2019‏):

حيث نفي المركز الاعلامي ما تداول حول اتجاه الحكومة لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان كما نفي ما أصير حول خصخصة قناة السويس لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة.

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ونفي المركز ايضا ما تداول حول حذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان كما نفي اثير حول تداول لحوم صينية غير صالحة للاستهلاك بالأسواق.

ونفي المركز ما تردد حول تآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة تصحر أراضيها كما نفي ما تداول حول انتشار بطيخ أبيض من الداخل ومسرطن بالأسواق.

ونفي المركز الاعلامي ما اثير حول إخلاء منطقة الموسكي لصالح مستثمرين أجانب ، كما نفي تخفيض مرتبات المعلمين المتعاقدين عام 2019 ، ونفي ما تداول حول إلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس.

ونفي المركز ما تردد حول تشريد 50 ألف عامل بمدابغ جلود مجرى العيون بعد نقل المدابغ للروبيكي كما نفي توقف العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة ونفي طرح الحكومة 150 مبنى تاريخياً من أصولها غير المستغلة للبيع كما نفي تحويل حديقة الإسعاف بالإسكندرية إلى جراج للسيارات.