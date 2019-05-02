أخبار مصر | وصول أول سفينة خدمات بترولية "ذات مهام خاصة" لميناء سفاجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول أول سفينة خدمات بترولية "ذات مهام خاصة" لميناء سفاجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة SAPURA 1200 وهي أول سفينة Special Purpose Ship (سفينة خدمات بترولية ذات مهام خاصة ) وهى بطول 143.4 متر، عرض 35 مترا وغاطس 4 أمتار قادمة من الإمارات لشحن 500 طن معدات ومواسير بترولية تابعة لشركة جابكو وتقوم شركة مكة للشحن والتفريغ بأعمال الشحن.

وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات التجهيز الفني والإجرائي والتنسيق بين هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة Sabura الماليزية على ان تكون ميناء سفاجا هو الميناء الرئيسى لاستقبال كل طرازات السفن الخاصة بمشروع الشركة فى مصر من خلال شركة بان مارين للخدمات لزوم تركيب ستة خطوط انابيب جديدة تحت سطح البحر بخليج السويس لصالح شركة نفط خليج السويس Gupco.

وهو مشروع مشترك بين شركة BP PICوالشركة المصرية العامة للبترول وشركة البترول الوطنية المصرية ووجه اللواء بحرى ايمن صالح رئيس الهيئة على تحديد مسارالطرود من البوابات المخصصة لدخول المهيئات بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى ومجلس مدينة سفاجا وادارة المرور بالمدينة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات وفتح مسارات معينة لدخول وخروج الطرود.