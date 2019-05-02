أخبار مصر | معهد محاماة المنوفية يعقد محاضرة عن كتابة المذكرات‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معهد محاماة المنوفية يعقد محاضرة عن كتابة المذكرات‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد معهد محاماة المنوفية، بعد قليل، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بقاعة نادي المحامين بشبين الكوم، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

يلقي المحاضرة خالد راشد، نقيب محامي المنوفية، ومن المقرر أن تتناول كيفية كتابة المذكرات القانونية لأول مرة.

يذكر أنه تم افتتاح فاعليات الدورة الثانية لمعهد محاماة المنوفية في نوفمبر الماضي بمشاركة ما يزيد على 300 محام من مختلف جزئيات النقابة.