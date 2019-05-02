أخبار مصر | ندوة لـ"شباب بلا قيود" عن كتابة النقض الجنائي لمحامين الإسكندرية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندوة لـ"شباب بلا قيود" عن كتابة النقض الجنائي لمحامين الإسكندرية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حركة "شباب بلا قيود"، عن اعتزامها تنظيم ندوة في القانون الجنائي في الإسكندرية، بالتعاون مع نقابتي شرق وغرب الإسكندرية، وذلك تحت عنوان 'كيفية كتابة النقض الجنائي" للمستشار محمد مهران، المحامي بالنقض، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، وإشراف مجلسي شرق وغرب الإسكندرية.

وأوضح علي صبري، رئيس الحركة، أنه سيتم عقد الندوة القانونية اليوم الخميس، الساعة الثالثة عصرا بقاعة المؤتمرات بفندق الرمل لضباط القوات المسلحة، بجوار كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

وأضاف صبري، أنه سيتم توزيع مادة علمية عن كيفية كتابة النقض الجنائي لجميع المحامين المشاركين، وتسليم شهادات تكريم لهم، مشيرا إلى أنه من المقرر توزيع "فلاشة" مكتبة المحامي الخاصة بالحركة، والتي تحتوي على 250 كتابا، وجميع صيغ الدعاوى والعقود، ومذكرات الدفاع، وأحكام النقض، وعلى الراغبين في الحصول عليها إحضار "فلاشة" فارغة 4 جيجا.

تقام الندوة تحت إشراف، السيد نايف، وإبراهيم أبوزيد، عضوي مجلس النقابة العامة، ومحمود الأمير، نقيب شرق الإسكندرية، وبحضور أعضاء نقابتي الإسكندرية.