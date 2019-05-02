أخبار مصر | نقيب المحامين: رؤية "السيسي" لأعداد خريجي "الحقوق" تؤكد سلامة موقف النقابة من تنقية جداولها‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين: رؤية "السيسي" لأعداد خريجي "الحقوق" تؤكد سلامة موقف النقابة من تنقية جداولها‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بملاحظة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه، أول أمس الثلاثاء، حول أعداد خريجي كليات الحقوق بمناسبة عيد العمال، والذي قال فيه: "مينفعش كل سنة يكون عندنا 100 ألف خريج من كلية الحقوق".

وأوضح عاشور، في تصريحات له، أن كلمة الرئيس عكست وعيه حول وجود انفتاح غير مبرر في كليات الحقوق، وزيادة كبيرة في الأعداد سنويًا، في ظل وجود منظومة تعليمية تسير بشكل عشوائي، مشيرًا إلى أنه انتباه محمود ووعي بخطورة السياسة التعليمة الحالية، لاسيما أن سوق العمل في مهنة المحاماة لا يستوعب 100 ألف خريج سنويًا، ولا يحتاج إليهم.

وتابع نقيب المحامين، أن سوق العمل في الوقت الراهن في حاجة إلى كوادر فنية وتخصصات أخرى تسهم بشكل فعال في عملية البناء والتنمية التي تمر بها الدولة المصرية، لافتًا إلى أن التأخير في تعديل المنظومة التعليمية أمر غير مقبول، في ظل توجيهات الرئيس السيسي.

Advertisements

وشدد على أن رؤية الرئيس السيسي تؤكد سلامة موقف النقابة من تنقية جداولها من غير المشتغلين، ورسالة طمأنينة لمواجهة الأعداد الكبيرة التي تلتحق بكليات الحقوق، قائلًا إن النقابة بذلت جهودًا كبيرة، خلال السنوات الماضية، لضبط جداولها، ومواجهة هذا الانفتاح، من خلال تدشين معاهد المحاماة، ووضع شروط للقيد.

وطالب نقيب المحامين بضرورة تعديل تنسيق كليات الحقوق في مصر، وتعديل السياسات التعليمية، والسعي وراء تغيير نظرة المجتمع المصري للتعليم الفني، مستطردًا: "هناك جامعات مفتوحة تسعى إلى إلحاق خريجي الدبلومات لنقابة المحامين"، بالرغم من أن سوق العمل لا يستوعب هذا الكم من المحامين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب، في خطابه أمس بمناسبة عيد العمال، بتغيير نظرة الشعب المصري إلى التعليم الفني، مشيرًا إلى دور الإعلام والفن في تغيير نمط التفكير في التعليم الفني.

وقال السيسي: 'لازم نجهز أبناءنا وبناتنا بشكل صحيح لسوق العمل، خلال السنوات المقبلة"، مضيفًا: "مينفعش كل سنة يكون عندنا 100 ألف خريج من كلية الحقوق، وزيهم من كلية التجارة".